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துண்டு பிரசுரம் விநியோகம்

துண்டு பிரசுரம் விநியோகம்

UPDATED : அக் 21, 2026 12:00 AM

ADDED : அக் 20, 2026 10:34 PM

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UPDATED : அக் 21, 2026 12:00 AM ADDED : அக் 20, 2026 10:34 PM

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அன்னூர்: தேச ஒற்றுமைக்கு எதிராக செயல்படும் கரப்பான் பூச்சி கட்சியை தடை செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தி தேசபக்தர்கள் பேரவை சார்பில், அன்னூரில், பயணியர் மாளிகை முன்பு, நாளை (22ம் தேதி) மாலை 4:00 மணிக்கு ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறுகிறது. இதில், ஹிந்து மக்கள் கட்சி நிறுவனர் அர்ஜுன் சம்பத், பா.ஜ., விவசாய அணி மாநில தலைவர் நாகராஜ் ஆகியோர் பேசுகின்றனர்.

இது குறித்த துண்டு பிரசுரங்கள் விநியோகம் அன்னூரில் நேற்று நடந்தது.

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