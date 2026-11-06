/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/தண்டவாளம் பராமரிப்பு ரயில் இயக்கம் மாற்றம்
UPDATED : நவ 05, 2026 10:56 PM
ADDED : நவ 05, 2026 10:56 PM
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கோவை: ஈரோடு–கரூர் இடையே 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28ம் தேதிகளிலும் ரயில்வே தண்டவாளம் பராமரிப்பு பணிகள் நடக்கின்றன.
இத்தேதிகளில் பாலக்காடு டவுனில் இருந்து காலை 6:30க்கு திருச்சி புறப்படும் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்(16844) கொடுமுடி ரயில்வே ஸ்டேஷனில் நிறுத்தப்படும். பணிகள் முடிந்த பின்னர் முன்பதிவில்லா சிறப்பு ரயிலாக திருச்சி வரை இயக்கப்படும்.
அதேபோல், கோவையில் இருந்து காலை 8:00க்கு நாகர்கோவில் புறப்படும் ரயில்(16322) போத்தனுார், பொள்ளாச்சி, பழநி வழியாக இயக்கப்படும். வழக்கமான வழித்தடமான வடகோவை, பீளமேடு, சிங்காநல்லுார், திருப்பூர், ஊத்துக்குளி ஸ்டேஷன்கள் வழியாக செல்லாது என, சேலம் ரயில்வே கோட்டம் தெரிவித்துள்ளது.