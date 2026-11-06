செய்தி சாரல்: கோயம்புத்தூர்

ADDED : நவ 06, 2026 12:30 AM
பொள்ளாச்சி
பரம்பிக்குளம் அணையின், 72 அடி உயரத்தில், நேற்றைய நிலவரப்படி, 56.40 அடி நீர்மட்டம் இருந்தது. அணைக்கு வினாடிக்கு, 124 கனஅடி நீர்வரத்தும், 936 கனஅடி நீர் வெளியேற்றமும் இருந்தது.
ஆழியாறு அணையின், 120 அடி உயரத்தில், நேற்றைய நிலவரப்படி, 62.30 அடி நீர்மட்டம் இருந்தது. அணைக்கு வினாடிக்கு, 134 கனஅடி நீர்வரத்தும், 75 கனஅடி நீர் வெளியேற்றமும் இருந்தது.
உடுமலை
திருமூர்த்தி அணையின், 60 அடி உயரத்தில், நேற்றைய நிலவரப்படி, 52.46 அடி நீர்மட்டம் இருந்தது. அணைக்கு வினாடிக்கு 818 கனஅடி நீர்வரத்து இருந்தது. வினாடிக்கு, 641 கனஅடி நீர் வெளியேற்றம் இருந்தது.
அமராவதி அணையின், 90 அடி உயரத்தில், நேற்றைய நிலவரப்படி, 54.79 அடி நீர்மட்டம் இருந்தது. அணைக்கு வினாடிக்கு, 212 கனஅடி நீர்வரத்து இருந்தது. வெளியேற்றம் இல்லை.
வானிலை
பொள்ளாச்சி
31 / 22
மழை பெய்ய வாய்ப்பு
உடுமலை
31/ 23
மழை பெய்ய வாய்ப்பு