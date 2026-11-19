UPDATED : நவ 15, 2026 01:21 PM
ADDED : நவ 14, 2026 04:21 AM
தேவையான பொருட்கள்
மைதா - 2 கப்
சோளம் - 1 கப்
மொசரெல்லா அல்லது பீட்சா சீஸ் - 1 கப்
பெரிய வெங்காயம் - 1
பச்சை மிளகாய் - 1
குடைமிளகாய் - ½ கப்
இஞ்சி - சிறிய துண்டு
மிளகுத்தூள் - ½ டீஸ்பூன்
மிளகாய்த்தூள் - ½ டீஸ்பூன்
சீரகத்தூள் - ¼ டீஸ்பூன்
கொத்தமல்லித்தழை - சிறிதளவு
உப்பு - தேவையான அளவு
எண்ணெய் - தேவையான அளவு
தண்ணீர் - தேவையான அளவு
மாவு தயாரிப்பது எப்படி?
முதலில் ஒரு பாத்திரத்தில் மைதாவை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அதில் சிறிதளவு உப்பு மற்றும் ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்து நன்றாகக் கலக்கவும். பின்னர் தண்ணீரை சிறிது சிறிதாகச் சேர்த்து சப்பாத்தி மாவைவிட சற்று கெட்டியான பதத்தில் பிசைய வேண்டும்.
சமோசாவின் வெளிப்புறம் பொரித்த பிறகும் மொறுமொறுப்பாக இருக்க மாவு மிகவும் மென்மையாக இருக்கக் கூடாது. நன்றாகப் பிசைந்த மாவை ஈரத்துணியால் மூடி குறைந்தது 20 முதல் 30 நிமிடங்கள் ஓய்வெடுக்க விட வேண்டும். இதனால் மாவை எளிதாகத் தேய்த்து வடிவமைக்க முடியும்.
சோளம்-சீஸ் பூரணம்
ஒரு வாணலியில் சிறிதளவு எண்ணெய் ஊற்றி சூடாக்கவும். பொடியாக நறுக்கிய வெங்காயத்தைச் சேர்த்து லேசாக வதக்க வேண்டும். வெங்காயம் வெளிப்படையான பதத்திற்கு வந்ததும் நறுக்கிய இஞ்சி, பச்சை மிளகாய் மற்றும் குடைமிளகாயைச் சேர்க்கவும்.
குடைமிளகாய் முழுவதுமாக வேகாமல் சிறிது மொறுமொறுப்புடன் இருக்கும்படி இரண்டு முதல் மூன்று நிமிடங்கள் வதக்கினால் போதும். பின்னர் வேகவைத்த சோளத்தைச் சேர்த்து கிளறவும்.
இதனுடன் மிளகுத்தூள், மிளகாய்த்தூள், சீரகத்தூள் மற்றும் உப்பு சேர்த்து நன்றாக கலக்க வேண்டும். சோளத்தின் இயற்கையான இனிப்புடன் மசாலாவின் காரம் கலந்து நல்ல சுவை கிடைக்கும்.
அடுப்பை அணைத்த பிறகு இந்தக் கலவையை சிறிது நேரம் ஆறவிட வேண்டும். கலவை முழுமையாக சூடு குறைந்ததும் அதில் துருவிய சீஸைச் சேர்க்க வேண்டும். சூடாக இருக்கும்போதே சீஸ் சேர்த்தால் அது உருகி பூரணம் ஒட்டும் பதத்திற்கு மாறிவிடும். பூரணத்தில் கொத்தமல்லித்தழையைச் சேர்த்து நன்றாகக் கலக்கலாம்.
சமோசா மடிப்பது எப்படி?
ஓய்வெடுத்த மாவை சிறிய உருண்டைகளாகப் பிரிக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு உருண்டையையும் மெல்லிய வட்டமாகத் தேய்த்து, அதை நடுவில் வெட்டி இரண்டு அரை வட்டங்களாகப் பிரிக்கலாம்.
ஒரு அரை வட்ட மாவை எடுத்துக் கூம்பு வடிவில் மடித்து, ஓரங்களில் சிறிதளவு தண்ணீர் தடவி ஒட்ட வேண்டும். அதன் உள்ளே தயாரித்த சோளம்-சீஸ் பூரணத்தை அளவாக நிரப்பவும். அதிகமாக பூரணம் நிரப்பினால் பொரிக்கும்போது சமோசா வெடிக்க வாய்ப்பு உள்ளது.
பூரணத்தை நிரப்பிய பிறகு மேல்புறத்தையும் தண்ணீர் தடவி நன்றாக மூட வேண்டும். ஓரங்கள் திறந்து விடாமல் விரல்களால் அழுத்தி ஒட்டுவது முக்கியம். தயாரான சமோசாக்களை ஒரு தட்டில் தனித்தனியாக வைத்து கொள்ளலாம்.
பொரிப்பது எப்படி?
கடாயில் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றி மிதமான தீயில் சூடாக்க வேண்டும். சமோசாவை எண்ணெயில் போடுவதற்கு முன்பு எண்ணெய் அதிகமாகக் காய்ந்திருக்கக் கூடாது. அதிக சூட்டில் போட்டால் வெளிப்புற மாவு விரைவாக சிவந்து விடும்; உள்ளே இருக்கும் பூரணம் சரியாகச் சூடாகாமல் போகலாம்.
எண்ணெய் மிதமான சூட்டில் இருக்கும் போது சமோசாக்களை ஒன்றன் பின் ஒன்றாகப் போட வேண்டும். ஆரம்பத்தில் சில விநாடிகள் அவற்றை அப்படியே விடவும். பின்னர் மெதுவாகத் திருப்பி இருபுறமும் சமமாகப் பொரிக்க வேண்டும்.
சமோசாவின் வெளிப்புறம் பொன்னிறமாகவும், மொறுமொறுப்பாகவும் மாறியதும் எண்ணெயிலிருந்து எடுத்து வடிகட்டும் தட்டில் வைக்கலாம். அதிக எண்ணெயை உறிஞ்சாமல் இருக்க ஒரே நேரத்தில் அதிக சமோசாக்களை கடாயில் போடாமல் இருப்பது நல்லது.
சூடான கார்ன் சீஸ் சமோசாவை தக்காளி சாஸ், புதினா சட்னி அல்லது இனிப்பு-காரம் கலந்த சட்னியுடன் பரிமாறலாம். தேநீர், காபி அல்லது குளிர்பானங்களுடனும் சாப்பிடலாம்.