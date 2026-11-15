(ரெசிபி 2) தலச்சேரி சிக்கன் பிரியாணி

ADDED : நவ 14, 2026 04:21 AM
தேவையான பொருட்கள்
சிக்கன் – ½ கிலோகைமா அரிசி அல்லது சீரக சம்பா அரிசி – 2 கப்பெரிய வெங்காயம் – 3தக்காளி – 2பச்சை மிளகாய் – 3இஞ்சி – 1 பெரிய துண்டுபூண்டு – 8 பல்தயிர் – ½ கப்எலுமிச்சைச் சாறு – 1 டேபிள்ஸ்பூன்புதினா – ½ கப்கொத்தமல்லித்தழை – ½ கப்மஞ்சள்தூள் – ¼ டீஸ்பூன்மிளகாய்த்தூள் – 1 டீஸ்பூன்கரம் மசாலா – ½ டீஸ்பூன்உப்பு – தேவையான அளவுநெய் – 3 டேபிள்ஸ்பூன்எண்ணெய் – 3 டேபிள்ஸ்பூன்
தாளிக்க:பட்டை – 2 துண்டுகிராம்பு – 4ஏலக்காய் – 3பிரியாணி இலை – 1சோம்பு – ½ டீஸ்பூன்
அரிசிக்கு:தண்ணீர் – தேவையான அளவுஉப்பு – தேவையான அளவுஎலுமிச்சைச் சாறு – 1 டீஸ்பூன்
அலங்கரிக்க:முந்திரி – ¼ கப்திராட்சை – 2 டேபிள்ஸ்பூன்நெய் – 1 டேபிள்ஸ்பூன்
சிக்கன் மசாலா தயாரிப்பது எப்படி?
முதலில் சிக்கனை சுத்தம் செய்து, அதில் தயிர், மஞ்சள்தூள், மிளகாய்த்தூள், சிறிதளவு உப்பு மற்றும் எலுமிச்சைச் சாறு சேர்த்து நன்றாகக் கலந்து 20 முதல் 30 நிமிடங்கள் ஊறவைக்கலாம். இஞ்சி, பூண்டு மற்றும் பச்சை மிளகாயை ஒன்றாக அரைத்து வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஒரு கனமான பாத்திரத்தில் எண்ணெய் மற்றும் சிறிதளவு நெய் ஊற்றி சூடாக்கவும். பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், பிரியாணி இலை, சோம்பு ஆகியவற்றைச் சேர்த்து தாளிக்க வேண்டும்.
பின்னர் நீளமாக நறுக்கிய வெங்காயத்தைச் சேர்த்து நன்றாக வதக்கவும். வெங்காயம் லேசாக பொன்னிறமாகும் வரை பொறுமையாக வதக்குவது முக்கியம். அதன் பிறகு அரைத்த இஞ்சி, பூண்டு, பச்சை மிளகாய் விழுதைச் சேர்த்து பச்சை வாசனை போகும் வரை கிளற வேண்டும்.
தக்காளியை நறுக்கிச் சேர்த்து நன்றாகக் குழையும்வரை வதக்கவும். தக்காளி மசிந்ததும் புதினா மற்றும் கொத்தமல்லித்தழையில் பாதியைச் சேர்த்து வதக்கலாம். இப்போது ஊறவைத்த சிக்கனைச் சேர்த்து மசாலாவுடன் நன்றாகக் கலக்க வேண்டும்.
பாத்திரத்தை மூடி மிதமான தீயில் சிக்கனை வேகவிடவும். சிக்கனிலிருந்து தண்ணீர் வெளியேறும் என்பதால் ஆரம்பத்தில் அதிக தண்ணீர் சேர்க்க வேண்டியதில்லை. சிக்கன் முக்கால் பதம் வெந்ததும் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து மசாலாவைச் சுவைத்துப் பார்க்கலாம்.
அரிசி வேகவைப்பது எப்படி?
மற்றொரு பாத்திரத்தில் போதுமான தண்ணீர் ஊற்றி கொதிக்கவிட வேண்டும். அதில் உப்பு, பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், பிரியாணி இலை மற்றும் சிறிதளவு எலுமிச்சைச் சாறு சேர்க்கலாம்.
நன்றாகக் கழுவி ஊறவைத்த கைமா அல்லது சீரக சம்பா அரிசியை கொதிக்கும் தண்ணீரில் சேர்க்க வேண்டும். அரிசி முழுமையாக வேகாமல், சுமார் 70 முதல் 80 சதவீதம் வெந்ததும் அடுப்பை அணைத்து தண்ணீரை வடிகட்ட வேண்டும்.
அரிசி அதிகமாக வெந்துவிட்டால் பின்னர் தம் போடும்போது குழைந்து போகும். எனவே இந்த நிலையில் சிறிது கவனம் தேவை. வடிகட்டிய அரிசியை சில நிமிடங்கள் தனியாக வைத்திருக்கலாம்.
சிக்கன் மசாலா தயாராகி, அரிசியும் பாதி வெத்து தயாரானதும் பிரியாணியை அடுக்கலாம். சிக்கன் மசாலாவின் மீது ஒரு அடுக்கு அரிசியைப் பரப்ப வேண்டும். அதன் மேல் புதினா, கொத்தமல்லித்தழை மற்றும் சிறிதளவு நெய் சேர்க்கலாம்.
இதற்கு மேல் மீதமுள்ள அரிசியைப் பரப்பி, மீண்டும் புதினா, கொத்தமல்லித்தழை தூவ வேண்டும். நெய்யில் வறுத்த முந்திரி மற்றும் திராட்சையையும் மேலே சேர்க்கலாம். இவை பிரியாணிக்கு லேசான இனிப்பு மற்றும் மொறுமொறுப்பான சுவையை தரும்.
பாத்திரத்தை இறுக்கமாக மூடி, அடுப்பை மிகக் குறைந்த தீயில் வைத்து சுமார் 15 முதல் 20 நிமிடங்கள் தம் கொடுக்க வேண்டும். அடுப்பின் மேல் நேரடியாக அதிக தீயில் வைப்பதைத் தவிர்த்து, கீழே ஒரு தோசைக்கல்லை வைத்து அதன் மேல் பாத்திரத்தை வைக்கலாம். இதனால் அடிப்பகுதி கருகாமல் இருக்கும்.
தம் முடிந்ததும் உடனே மூடியைத் திறக்காமல் மேலும் ஐந்து நிமிடங்கள் ஓய்வெடுக்க விடலாம். பின்னர் அடிப்பகுதியில் இருக்கும் சிக்கன் மசாலா மேலே வரும் வகையில், அரிசி உடையாமல் மெதுவாகக் கிளறி பரிமாற வேண்டும்.