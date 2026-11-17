UPDATED : நவ 16, 2026 05:57 PM
ADDED : நவ 16, 2026 05:54 PM
கோவை: ஒரு காலத்தில் பொங்கல் கிராமத் திருவிழாக்களில் இருந்த ரேக்ளா பந்தயம், இப்போது ஜென் சி தலைமுறையையும் ஈர்த்துள்ளது.
ரேக்ளா பந்தயம் வெறும் வேகத்தை நிர்ணயிக்கும் போட்டி மட்டுமல்ல, கால்நடை வளர்ப்பு, பாரம்பரிய மாட்டினங்களைப் பாதுகாத்தல், மாடுகளுக்கும் மனிதர்களுக்கும் இடையிலான உறவையும் வளர்க்கிறது.
கொங்கு மண்டலத்தில் காங்கேயம் காளைகளையே ரேக்ளா பந்தயத்தில் பயன்படுத்துகின்றனர். இந்த வகை காளை வளர்ப்பு மற்றும் பந்தயங்கள் மாடுகளின் திறனையும், அவற்றின் தனித்துவத்தையும் அடுத்த தலைமுறைக்கு எடுத்துச் செல்லும் என்று, ரேக்ளா பந்தயத்தில் தன் இளம் வயதில் பங்கேற்ற செந்தில் கூறுகிறார்.
முன்பெல்லாம் விவசாயக் குடும்பங்களைச் சேர்ந்தவர்களே அதிகம் பங்கேற்ற இந்தப் போட்டிகளில், தற்போது ஐ.டி. உட்பட பல துறைகளில் பணியாற்றும் இளைஞர்களும் பெண்களும் ஆர்வத்துடன் பங்கேற்கின்றனர்.
சமூக வலைதளங்களில் ரேக்ளா போட்டிக் காட்சிகளை பகிர்வது, போட்டிகளுக்கு சென்று பார்ப்பது, மாடுகளை வளர்ப்பது, பயிற்சி அளிப்பது என ஒவ்வொன்றிலும் இளைஞர்கள் ஆர்வத்துடன் பங்களிக்கின்றனர்.
தங்களின் மண்ணின் அடையாளத்தை, தொடர்ந்து கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்ற எண்ணமும் இதற்கு காரணம்.
இது போன்ற பாரம்பரிய விளையாட்டை, சரியான முறையில் அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு செல்வதே இதன் உண்மையான வெற்றியாக இருக்கும் என, ரேக்ளா போட்டியாளர் பாலாஜி கூறுகிறார்.