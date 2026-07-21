﻿ ரூ.5,000 லஞ்சம் பெற்ற எஸ்.ஐ., ஏட்டு சஸ்பெண்ட்

ADDED : ஜூலை 21, 2026 02:45 AM
பொள்ளாச்சி: கோவை மாவட்டம், பொள்ளாச்சியை சேர்ந்த வெல்டிங் ஒர்க் ஷாப் தொழிலாளி முகேஷ், 35. இவருக்கும், திருமணமான பெண்ணுக்கும் தகாத உறவு ஏற்பட்டு, கோவையில் தங்கியிருந்தனர்.
சில வாரங்க ளுக்கு முன், அப்பெண்ணின் கணவர், கோவை சென்று மனைவியை அழைத்து செ ன்றார். முகேஷ் பிரச்னை செய்ததால், கணவர், மனைவி இருவரும், கிழக்கு போலீசாரிடம், புகார் வேண்டாம்; அவரை எச்சரிக்குமாறு கூறினர்.
எஸ். ஐ., ஜான்சன், முகேஷை ஸ்டேஷனுக்கு அழைத்து விசாரித்து, 'இனிமேல் பிரச்னை செய்யக்கூடாது' என மிரட்டி, 5,000 ரூபாய் லஞ்சம் பெற்றார். இப்பிரச்னை வெளியே தெரிந்ததும், தான் சிக்கிக்கொள்ளக்கூடாது என்பதற்காக லஞ்ச பணத்தை, ஏட்டு நாகராஜ் வாயிலாக, திரும்ப கொடுப்பதாக முகேஷிடம் தெரிவித்தார். இதுதொடர்பாக நாகராஜ், முகேஷிடம் பேசிய ஆடியோ, சமூக வலைதளங்களில் பரவியது.
ஜான்சன், நாகராஜ் ஆகியோரை சஸ்பெண்ட் செ ய்து, எஸ்.பி., பவன்குமார் உத்தரவிட்டார்.