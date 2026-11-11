ஆப்சென்ட் ஆகும் மாணவர்களை கண்காணிக்க வேண்டும்; கலெக்டர்
ஆப்சென்ட் ஆகும் மாணவர்களை கண்காணிக்க வேண்டும்; கலெக்டர்
ADDED : நவ 10, 2026 08:29 PM
அன்னூர்:
கலெக்டர் பவன் குமார், அன்னூர் அமரர் முத்து கவுண்டர் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில், நேற்று ஆய்வு செய்தார். பள்ளியில் காலை உணவு திட்டத்திற்காக கட்டப்பட்டு வரும் சமையலறை மற்றும் ஸ்டோர் ரூமை ஆய்வு செய்தார். மதியம் வழங்க வைக்கப்பட்டிருந்த சத்துணவை ருசி பார்த்தார்.
பின்னர் கலெக்டர், பள்ளி தலைமை ஆசிரியை கீதா மற்றும் ஆசிரியர்களிடம், 'பள்ளிக்கு தொடர்ச்சியாக ஆப்சென்ட் ஆகும் மாணவர்கள் குறித்து விசாரித்து கண்காணித்து மீண்டும் பள்ளிக்கு வர வைக்க வேண்டும். இடைநிற்றல் இல்லாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும்,' என அறிவுறுத்தினார்.
பள்ளி பெற்றோர் ஆசிரியர் கழகத் தலைவர் கார்த்திகேயன், கலெக்டரிடம், பள்ளி முன்புறம் அதிக வேகத்தில் வாகனங்கள் செல்கின்றன. எனவே இங்கு வேகத்தடை அமைக்க வேண்டும்' என கோரிக்கை வைத்தார். கலெக்டர் உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக தெரிவித்தார்.
இதையடுத்து அல்லப்பாளையம் ரேஷன் கடையில் ஆய்வு செய்தார். பொருட்களின் இருப்பு பதிவேடை பார்வையிட்டார். தாசபாளையம் தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்க வளாகத்தில் உள்ள இ சேவை மைய செயல்பாடுகள், பதுவம்பள்ளியில் உள்ள உணவுப் பொருள் பாதுகாப்பு கிடங்கு ஆகியவற்றை ஆய்வு செய்தார். சிவில் சப்ளை தாசில்தார் ராஜன் மற்றும் அதிகாரிகள் உடனிருந்தனர்.