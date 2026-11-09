/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/நாளை மறுதினம் (நவ.10)மின்தடை: கோயம்புத்தூர்
UPDATED : நவ 08, 2026 04:23 PM
ADDED : நவ 08, 2026 04:00 PM
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பெரியநாயக்கன்பாளையம் துணை மின்நிலைம்
காலை 9 முதல் மதியம் 2 மணி வரை
பெரியநாயக்கன்பாளையம், நாயக்கன்பாளையம் கோவனுார், கூடலுார் கவுண்டம்பாளையம், ஜோதிபுரம், அச்சக குடியிருப்பு, நெ.4. வீரபாண்டி, இடிகரை, செங்காளிபாளையம், பூச்சியூர், சாமநாயக்கன்பாளையம், அத்திபாளையம், கோவிந்தநாயக்கன்பாளையம், மணியகாரன்பாளையம், பாலமலை, நரசிம்மநாயக்கன்பாளையம், கோட்டைப்பிரிவு, சின்னமத்தம்பாளையம், மத்தம்பாளையம், செல்வபுரம், சாந்திமேடு, பாரதி நகர்.