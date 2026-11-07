/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/தூய்மை பணியாளருக்கு நலத்திட்ட உதவிகள்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:37 PM
ADDED : நவ 06, 2026 06:46 PM
அ நிறம் | அளவு
மேட்டுப்பாளையம்: தீபாவளியை முன்னிட்டு மேட்டுப்பாளையம் நகராட்சி தூய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் அலுவலர்களுக்கு த.வெ.க., சார்பில் நிலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன.
விழாவுக்கு கவுன்சிலர் சுனில்குமார் தலைமை வகித்தார். நகர செயலாளர் காஜா முன்னிலை வகித்தார். தெற்கு நகர செயலாளர் பழனி வரவேற்றார். எம்.எல்.ஏ., சுனில் ஆனந்த், 350 தூய்மை பணியாளர்கள், நகராட்சி பணியாளர்களுக்கு புத்தாடை, இனிப்புகளை வழங்கினார்.
த.வெ.க., வடக்கு மாவட்ட செயலாளர் ராஜ்குமார், காங்., நகர தலைவர் தங்கமணி உட்பட, கூட்டணி கட்சி நிர்வாகிகள், மகளிர் அணியினர் பங்கேற்றனர். நமீரா நன்றி கூறினார்.