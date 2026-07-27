டாஸ்மாக் பாரில் மோதல்: இருவர் கைது

ADDED : ஜூலை 27, 2026 10:12 PM
விருத்தாசலம்: விருத்தாசலத்தில் டாஸ்மாக் பாரில் மோதலில் ஈடுபட்ட இருதரப்பை சேர்ந்த இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
விருத்தாசலம் அண்ணா நகரை சேர்ந்தவர் வேல்முருகன் மகன் செந்தில்குமார், 29; நேற்று முன்தினம் இரவு, குப்பநத்தம் சாலையில் உள்ள டாஸ்மாக் பாரில் மதுஅருந்த சென்றபோது, அங்கு பணிபுரியும் அந்தோணி மற்றும் பார் உரிமையாளர் கஜேந்திரன் என்பவருடன் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது.
அப்போது செந்தில்குமார் தரப்பும், பார் ஊழியர்களும் மோதலில் ஈடுபட்டு கொண்டனர். அதில் காயமடைந்த செந்தில்குமார், அந்தோணி இருவரும், விருத்தாசலம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர். தகவலறிந்து சென்ற சப் இன்ஸ்பெக்டர் பாரதநேரு உள்ளிட்ட போலீசார் அனைவரையும் விரட்டியடித்து, சிசிடிவி காட்சிப் பதிவுகளை கைப்பற்றினர்.
இது குறித்து செந்தில்குமார் புகாரின் பேரில், பார் உரிமையாளர் கஜேந்திரன், ஊழியர்கள் ராஜ், வேல்முருகன், அந்தோணி (எ) பிரபாகரன் ஆகிய நால்வர் மீதும், பார் ஊழியர் அந்தோணி புகாரின் பேரில், செந்தில்குமார், கவியரசன், தங்கமணி ஆகியோர் மீதும் விருத்தாசலம் இன்ஸ்பெக்டர் சந்துரு தலைமையிலான போலீசார் வழக்குப் பதிந்து, கஜேந்திரன், 48, செந்தில்குமார், 29, ஆகியோரை கைது செய்தனர்.