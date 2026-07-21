/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ கண் சிகிச்சை முகாம்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:52 PM
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விருத்தாசலம்: முதல்வர் விஜய், பொதுச்செயலாளர் ஆனந்த் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, விருத்தாசலம் தெற்கு ஒன்றியம் சார்பில், இலவச கண் சிகிச்சை முகாம் நடந்தது.
நிகழ்ச்சிக்கு, ஒன்றிய செயலாளர் சிவா தலைமை தாங்கினார். மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் விஜய் பயனாளிகளுக்கு இலவச கண் கண்ணாடிகளை வழங்கினார்.
மாவட்ட இணைச்செயலாளர் சங்கர், துணைச் செயலாளர் வாசு, நகர செயலாளர் அப்பாஸ் அலி, ஒன்றிய செயலாளர்கள் செல்வமணி, வினோத், அப்பு, ஒன்றிய நிர்வாகிகள் விஜய், வீரமணி, சதீஷ், விக்கி, கிளை நிர்வாகிகள் விஜய்பாலா, தனுஷ்ராஜ் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.