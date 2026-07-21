விருத்தாசலம் ஆர்.டி.ஓ., பொறுப்பெற்பு

/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ விருத்தாசலம் ஆர்.டி.ஓ., பொறுப்பெற்பு
ADDED : ஜூலை 21, 2026 08:05 PM
அ நிறம் | அளவு
விருத்தாசலம், ஜூலை 22–
விருத்தாசலம் ஆர்.டி.ஓ., வாக வெங்கடேசன் நேற்று பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார்.
விருத்தாசலம் ஆர்.டி.ஓ.,வாக பணிபுரிந்த விஷ்ணுபிரியா, மாவட்ட கலெக்டரின் நில எடுப்பு துறை நேர்முக உதவியாளராக பணிமாற்றம் செய்யப்பட்டார்.
அதைத்தொடர்ந்து, திருவள்ளூர் மாவட்ட நில எடுப்பு துணை கலெக்டராக பணிபுரிந்த வெங்கடேசன், விருத்தாசலம் ஆர்.டி.ஓ., வாக நேற்று பொறுப்பேற்றுக்கொண்டார்.
அவருக்கு வருவாய்துறை அதிகாரிகள், அரசியல் கட்சி பிரமுகர்கள், சமூக ஆர்வலர்கள், வர்த்தகர் சங்கத்தினர், பொதுமக்கள் உட்பட பலர் வாழ்த்து தெரிவித்தனர்.