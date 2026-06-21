மனை வேண்டி மனு கொடுக்கும் போராட்டம் 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ மனை வேண்டி மனு கொடுக்கும் போராட்டம்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 10:14 PM
அ நிறம் | அளவு
சிதம்பரம், ஜூலை 29 –
சிதம்பரம் அடுத்துள்ள லால்புரம் ஊராட்சியில் இந்திய கம்யூ., சார்பில் மனு கொடுக்கும் போராட்டம் நடந்தது.
சிதம்பரம் மணலுார், லால்புரம் ஊராட்சியில், வீட்டுமனை இல்லாத ஏழை மக்களுக்கு, வீட்டு மனை அல்லது அடுக்குமாடி குடியிருப்பு வேண்டி, மனு கொடுக்கும் போராட்டம் நடந்தது. இந்திய கம்யூ., சார்பில், நடந்த போராட்டத்திற்கு வட்ட செயலாளர் தமிமுன் அன்சாரி தலைமை தாங்கினார். மாவட்டத் துணைச் செயலாளர் சேகர் கோரிக்கைகளை விளக்கி பேசினார். தொடர்ந்து லால்புரம் ஊராட்சி செயலர் சுப்ரமணியனிடம் மனு கொடுத்தனர். போராட்டத்தில் கிளை செயலாளர் அறிவழகன், மணியரசன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.