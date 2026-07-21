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பிளாஸ்டிக் கப் மாலையுடன் மனு
பிளாஸ்டிக் கப் மாலையுடன் மனு
ADDED : ஜூலை 20, 2026 10:42 PM
ADDED : ஜூலை 20, 2026 10:42 PM
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கடலுார்: ஒரு முறை பயன்படுத்தும் பிளாஸ்டிக் கப்புகளை தடை செய்ய வலியுறுத்தி, நா.த.க., நிர்வாகி பிளாஸ்டி கப் மாலை அணிந்து வந்து மனு அளித்தார்.
விருத்தாசலத்தைச் சேர்ந்த நா.த.க., சுற்றுச்சூழல் பாசறை துணை செயலாளர் கதிர்காமன். ஒரு முறை பயன்படுத்தும் பிளாஸ்டிக் கப்புகளை மாலையாக அணிந்து வந்து, கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடந்த மக்கள் குறைகேட்பு கூட்டத்தில் மனு அளித்தார். மனுவில், ‘ஒரு முறை பயன்படுத்தக் கூடிய பிளாஸ்டிக் கப்புகளால் சுற்றுச்சூழல் பாதிக்கப்படுகிறது. விவசாய நிலம் உள்ளிட்ட அனைத்து இடங்களிலும் கிடக்கும் பிளாஸ்டிக் கப்புகளை அகற்றி, விற்பனையை தடை செய்ய வேண்டும் என கூறப்பட்டு இருந்தது.