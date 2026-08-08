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மாணவிகள் விழிப்புணர்வு ஊர்வலம்

மாணவிகள் விழிப்புணர்வு ஊர்வலம்

ADDED : ஆக 07, 2026 06:11 PM

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ADDED : ஆக 07, 2026 06:11 PM

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விருத்தாசலம்: மங்கலம்பேட்டை பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவிகளின், போதைப் பொருட்கள் இல்லாத தமிழகம் விழிப்புணர்வு ஊர்வலம் நடந்தது.

மங்கலம்பேட்டை அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி ஜே.ஆர்.சி., சார்பில் நடந்த நிகழ்ச்சிக்கு, தலைமை ஆசிரியர் காளமேகம் தலைமை தாங்கினார். மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் சேகர் முன்னிலை வகித்தார். கன்வீனர் ஜெயலட்சுமி வரவேற்றார்.

அதில், போதைப்பொருட்களால் உடலுக்கு ஏற்படும் தீங்குகள், சமூகத்தில் பெருகி வரும் குற்றச் சம்பவங்கள், அதனை தடுத்திட போதையில்லா தமிழகம் படைக்க வலியுறுத்தி மாணவிகள் முக்கிய வீதிகள் வழியாக கோஷமிட்டபடி ஊர்வலமாக வந்தனர்.

மேலும், கள்ளச்சாராயம் மற்றும் போதைப்பொருட்களுக்கு எதிரான புகார்களுக்கு, ஆன்ட்ராய்டு மொபைலில், பிளே ஸ்டோர் வாயிலாக ‘டிரக் ப்ரீ தமிழ்நாடு’ என்ற செயலியை பதிவிறக்கம் செய்து, தமிழில் புகார் அளிக்கலாம் என விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர்.

உதவி தலைமை ஆசிரியர்கள் ஷமாபேகம், மாலா, ஆசிரியர்கள் ரம்யா, லட்சுமி, சங்கர் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர். போதை ஒழிப்பு ஒருங்கிணைப்பாளர் சுடரொளி நன்றி கூறினார்.

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