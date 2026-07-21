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/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ நாளைய மின்தடை 

நாளைய மின்தடை 

நாளைய மின்தடை 

ADDED : ஜூலை 21, 2026 08:05 PM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 08:05 PM

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பண்ருட்டி பூங்குணம் துணை மின்நிலைய பராமரிப்பு  காலை 9:00 மணி முதல் பிற்பகல் 2:00 மணிவரை 

   

 அங்குசெட்டிப்பாளையம், சேமக்கோட்டை, விசூர், கருக்கை, மணலுார், கண்டரக்கோட்டை கணிசப்பாக்கம்,   சூரக்குப்பம், பணப்பாக்கம், பக்கிரிபாளையம், ராசாப்பாளையம், தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியம் , ஏரிப்பாளையம், தட்டாம்பாளையம், மாளிகைமேடு, புதுப்பேட்டை, கொண்டாரெட்டிப்பாளையம், பண்டரக்கோட்டைதொரப்பாடி, கோட்லாம்பாக்கம்,  வ.ஊ.சி நகர், ஆர்.எஸ்.மணிநகர்,ரயில்வே காலணி, சாமியார் தர்கா, மற்றும் புதுநகர் .

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