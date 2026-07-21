நலத்திட்ட உதவி வழங்கல் 

ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:40 PM
கடலுார்: கடலுாரில் முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., அய்யப்பன் ரூ. 1 லட்சம் மதிப்பில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கினார். கடலுாரில், கோல்டன் சிட்டி லயன்ஸ் சங்க புதிய நிர்வாகிகள் பதவியேற்பு விழா நடந்தது. முன்னாள் தலைவர் புருஷோத்தமன் தலைமை தாங்கினார்.
புதிய உறுப்பினர்களாக பிரவீன் அய்யப்பன், ரவிச்சந்திரன், இளங்கோவன், தலைவராக சேகர், செயலாளராக சுரேஷ், பொருளாளராக ரங்கநாதன் பதவியேற்றனர். புதிய நிர்வாகிகளை உதவி மாவட்ட ஆளுனர் கமல் கிஷோர் ஜெயின் பணியில் அமர்த்தினார்.
உதவி மாவட்ட ஆளுனர் சிவகந்தன், புதிய உறுப்பினர்களை சங்கத்தில் இணைத்தார். முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., அய்யப்பன், டாக்டர் பிரவீன் அய்யப்பன் ஆகியோர் ஆதரவற்றவர்களுக்கு தையல் மிஷன், அரிசி, மாணவ, மாணவிகளுக்கு கல்வி உதவித் தொகை என, 25 பயனாளிகளுக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கி பேசினர். விழாவில், ராஜாராமன், முன்னாள் செயலாளர் ரங்கநாதன், பொருளாளர் விஜயன், இயக்குனர்கள் ரவிச்சந்திரன், சக்திவேல், தங்கதுரை, ஜெயச்சந்திரன், சண்முகம், விஜயன், மனோகரன் வாழ்த்திப் பேசினர். விழாவை சக்திபாபு தொகுத்து வழங்கினார்.