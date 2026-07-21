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செயின் பறிப்பில் ஈடுபட்ட 4 பேர் கைது

செயின் பறிப்பில் ஈடுபட்ட 4 பேர் கைது

ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:12 PM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:12 PM

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மந்தாரக்குப்பம்: செயின் பறிப்பில் ஈடுபட்ட வழக்கில், 4 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

மந்தாரக்குப்பம் கடைவீதியில் மந்தாரக்குப்பம் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் இளவழகி உள்ளிட்ட போலீசார்  வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர். அந்த வழியாக,  பைக்கில் வந்த மூவரை போலீசார் தடுத்து நிறுத்தி சோதனை செய்தனர்.

விசாரணையில் அவர்கள், மதுரை கம்பன் தெருவை சேர்ந்த சபரிநாதன் 23; பட்டுக்கோட்டை  அந்தோணியார் கோவில் தெருவை சேர்ந்த ரவிக்கண்ணன் 23; காரைக்குடி, பாப்பா ஊரணியை சேர்ந்த சூர்யா 24; என தெரிந்தது. மேலும் மூவரும் கடந்த, 17 ம் தேதி கடலுார்–விருத்தாசலம் தேசிய நெடுஞ்சாலை, பெரியாக்குறிச்சி பகுதியில் மொபட்டில் சென்ற ராஜலட்சுமி என்பவரின், கழுத்தில் அணிந்திருந்த,  3 சவரன் செயினை பறித்து சென்றது தெரிந்தது.  

மேலும் மூன்று பேரும் அன்றைய தினம், சீர்காழி, ஜெயங்கொண்டம் பகுதியில் செயின் திருட்டு சம்பவங்களில் ஈடுப்பட்டது, கண்டறியப்பட்டது.

திருடிய  நகைகளை விராலிமலை, ராஜாளிப்பட்டியை சேர்ந்த சேவியர் 51; என்பவரிடம் கொடுத்து பணம் வாங்கியது தெரிய வந்தது. தொடர்ந்து சேவியரையும் போலீசார்  கைது செய்தனர். அவர்களிடமிருந்து 4 லட்சத்து 20 ஆயிரம் ரூபாய், 1 வெள்ளி செயின் 1, 1 வெள்ளி  மோதிரம் ,  2 பைக்குகள், 2 மொபைல் போன், கத்தி, உருக்கிய தங்கம் 74.430 கிராம்  உள்ளிட்டவைகளை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.

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