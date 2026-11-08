/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/கஞ்சா விற்ற 2 பேர் கைது
ADDED : நவ 07, 2026 04:21 PM
அ நிறம் | அளவு
விருத்தாசலம்: விருத்தாசலம் அருகே கஞ்சா வைத்திருந்த இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
விருத்தாசலம் சப் இன்ஸ்பெக்டர் பாரதநேரு மற்றும் போலீசார் இன்று (நவ.,7) ரோந்து சென்றனர். அப்போது, மணவாளநல்லுாரில் கஞ்சா விற்றுக் கொண்டிருந்த மேட்டுக்காலனியை சேர்ந்த முருகன் மகன் கார்த்திக்,25; தங்கராஜ் மகன் குமரேசன்,40; ஆகியோரை கைது செய்தனர். அவர்களிடம் இருந்த 290 கிராம் கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனர். இதுதொடர்பாக போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.