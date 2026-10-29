/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/நாய் குரைத்ததால் தகராறு: 6 பேர் மீது வழக்கு
ADDED : அக் 28, 2026 05:39 PM
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குள்ளஞ்சாவடி: நாய் குறைத்ததால் இரு தரப்பினர் இடையே நடந்த தகராறில், போலீசார் 6 பேர் மீது வழக்குப் பதிந்தனர்
குள்ளஞ்சாவடி அடுத்த கருமாச்சிபாளையம், கணபதி நகரை சேர்ந்தவர் மணிகண்டன் மனைவி மணிமேகலை, 41; இவரது வீட்டின் அருகே வசிப்பவர் மனோஜ்குமார், 31; நேற்று (அக்.,27) மணிமேகலை வீட்டில் நாய் குரைத்தது தொடர்பாக மனோஜ்குமார், மணிமேகலையை ஆபாசமாக திட்டி உள்ளார். இதையடுத்து இரு தரப்புக்கும் இடையே ஏற்பட்ட தகராறில் கைகலப்பு ஏற்பட்டது. இதில் காயமடைந்த மணிமேகலை கடலுார் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றார். சம்பவம் குறித்து இருதரப்பும் தனித்தனியாக குள்ளஞ்சாவடி போலீசில் புகார் அளித்தனர். தாக்குதலில் ஈடுபட்ட மனோஜ் குமார், குமாரி, மணிகண்டன், மணிமேகலை உள்ளிட்ட, 6 பேர் மீது போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.