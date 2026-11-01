/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/கட்டட தொழிலாளியை தாக்கியவர் கைது
ADDED : அக் 31, 2026 09:29 PM
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பரங்கிப்பேட்டை: கட்ட தொழிலாளியை, தாக்கிய வாலிபரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
புவனகிரி அடுத்த பு.மணவெளியை மெயின்ரோட்டை சேர்ந்தவர் பிரகான்,36; கட்டட தொழிலாளி. இவர் இன்று (அக்.,31) புவனகிரி பங்காளா அருகே நின்றிருந்தபோது, புவனகிரி பள்ளித் தெருவை சேர்ந்த தினேஷ், பிரகானை திட்டி, தாக்கி கொலை மிரட்டல் விடுத்தார்.
இதுகுறித்து, பிரகான் கொடுத்த புகாரின்பேரில், புவனகிரி போலீசார் வழக்கு பதிந்து, தினேஷை, 34; கைது செய்தனர்.