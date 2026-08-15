/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ பிராமணர் சங்க கூட்டம்
ADDED : ஆக 14, 2026 03:22 AM
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கடலுார்: தமிழ்நாடு பிராமணர் சங்க கடலுார், கூத்தப்பாக்கம் கிளையின் மாதாந்திர கூட்டம் நடந்தது.
கூட்டத்திற்கு சங்க துணைத் தலைவர் சம்பத் தலைமை தாங்கினார். பொருளாளர் கணேசன் முன்னிலை வகித்தார். செயற்குழு உறுப்பினர் பாலகுரு வரவேற்றார்.
கூட்டத்தில் சங்க செயல்பாடுகள் ஆலோசிக்கப்பட்டது.
கூட்டத்தில் செயலாளர் பிரணதார்த்திஹரன், ஸ்ரீவத்சன், மகளிரணி செயலாளர் அலமேலு ஸ்ரீ வத்சன், ராமகிருஷ்ணன், ஜெகநாதன், விஜயராகவன், பக்தவத்சலம், ராதாகிருஷ்ணன், பாலாஜி, ஹேமலதா, ஜானகி பங்கேற்றனர்.
செயற்குழு உறுப்பினர் பாஸ்கரன் நன்றி கூறினார்.