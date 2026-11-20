UPDATED : நவ 20, 2026 12:12 AM
ADDED : நவ 20, 2026 12:12 AM
பெண்ணாடம்: இறையூர் வழியே செல்லும் வெலிங்டன் பாசன வாய்க்காலை துார்வார வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
பெண்ணாடம் மற்றும் சுற்றியுள்ள இறையூர், திருமலை அகரம், ஓ.கீரனுார், பெ.பூவனுார், செம்பேரி, இருளம்பட்டு, மாளிகைக் கோட்டம் சின்னகொசப்பள்ளம் உட்பட 10க்கும் மேற்பட்ட கிராம விவசாயிகள், திட்டக்குடி அடுத்த கீழ்ச்செருவாய் வெலிங்டன் நீர்த்தேக்க பாசன வாய்க்கால் மூலம் வரும் தண்ணீரை பயன் படுத்தி நெல், கரும்பு, கேழ்வரகு உள்ளிட்ட பயிர்களை சாகுபடி செய்தனர்.
அதில், இறையூரில் இருந்து பெ.பொன்னேரி செல்லும் பாசன வாய்க்கால் தெரியாத அளவிற்கு சம்பு, கோரை புற்கள் அதிகளவில் மண்டியுள்ளதால் வெலிங்டன் ஏரியில் தண்ணீர் திறக்கும் போதும் மற்றும் மழை காலங்களில் வாய்க்காலில் தண்ணீர் செல்ல முடியாமல், கரை உடைப்பு ஏற்படும் நிலை உள்ளது.
எனவே, இறையூர் பகுதியில் உள்ள வெலிங்டன் பாசன வாய்க்காலை துார்வார நீர்வளத்துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.