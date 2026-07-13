/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ மகள் மாயம் தந்தை புகார்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 04:05 AM
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குள்ளஞ்சாவடி: மகள் மாயமானது குறித்து தந்தை போலீசில் புகார் அளித்தார்.
குள்ளஞ்சாவடி அடுத்த கிருஷ்ணபாளையம் பகுதியை சேர்ந்தவர் பழனிவேல் மகள் ரம்யா, 24; பட்டதாரி.
இந்த நிலையில் நேற்று முன்தினம் இரவு, பழனிவேல் அவரது மனைவி மற்றும், மகள் ரம்யா ஆகியோர் உறங்க சென்றனர். இதன் பின் அதிகாலை, 2:00 மணிக்கு ரம்யா வீட்டில் இருந்து திடீரென மாயமானது தெரிய வந்தது.
பல இடங்களில் தேடியும் அவரைப் பற்றிய தகவல் எதுவும் தெரியவில்லை.
தனது மகள் மாயமானது குறித்து பழனிவேல் குள்ளஞ்சாவடி போலீசில் புகார் அளித்தார். போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.