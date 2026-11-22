UPDATED : நவ 21, 2026 09:57 PM
ADDED : நவ 21, 2026 09:54 PM
பெண்ணாடம்: பெண்ணாடத்தில் தீயணைப்பு நிலையம் அமைக்க வேண்டும் என கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
மாவட்டத்தில் பெண்ணாடம் குறுவட்ட தலைமையிடமாகவும், தேர்வுநிலை பேரூராட்சியாக உள்ளது. இதனைச் சுற்றி திருமலை அகரம், கோனுார், வடகரை, நந்திமங்கலம், பெ.பூவனுார், அரியராவி, முருகன்குடி, மாளிகைக்கோட்டம் உட்பட 30க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்கள் உள்ளன.
இப்பகுதி கிராமங்களில் மக்கள் அதிகளவில் கூரை வீடுகளில் வசிக்கின்றனர். கிராமங்களில் ஏற்படும் தீ விபத்து மற்றும் மழை பாதிப்புகளின்போது, மீட்புப் பணிகளுக்காக 15 கி.மீ., துாரமுள்ள திட்டக்குடி, விருத்தாசலம் மற்றும் 20 கி.மீ., துாரமுள்ள வேப்பூர் தீயணைப்பு நிலையங்களில் இருந்து வாகனங்கள் வர வேண்டும்.
ஆனால் தீயணைப்பு வாகனம் வருவதற்குள் சேதம் அதிகமாகிறது. பெண்ணாடத்தில் தீயணைப்பு நிலையம் அமைக்க வேண்டும் என்பது இப்பகுதி கிராம மக்கள், சமூக ஆர்வலர்கள் பல ஆண்டுகளாக மாவட்ட நிர்வாகம், முதல்வரின் தனிப்பிரிவு, மக்கள் பிரதிநிதிகளிடம் கோரிக்கை மனுவும் அளித்துள்ளனர்.
ஆனால் தீயணைப்பு நிலையம் அமைக்க இதுநாள் வரை நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. தீ விபத்தால் அதிக சேதங்கள் ஏற்படுவது மட்டும் தொடர்கிறது.
எனவே, பெண்ணாடத்தில் தீயணைப்பு நிலையம் அமைக்க மாவட்ட நிர்வாகம், மக்கள் பிரதிநிதிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.