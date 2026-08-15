இரு வாலிபர்கள் மீது குண்டர் சட்டம் பாய்ந்தது

ADDED : ஆக 13, 2026 09:13 PM
கடலுார்: வழிப்பறி மற்றும் கொலை முயற்சி வழக்குகளில் தொடர்புடைய 2 வாலிபர்கள் குண்டர் சட்டத்தில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.
கடலுாரில், கடந்த 28 ம் தேதி இரவு, வீட்டிற்கு சென்ற ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை ஆடிட்டரை, 4பேர் கத்தியால் வெட்டி நகை, பணத்தை கொள்ளை அடித்து வழக்கில் கடலுார், புதுப்பாளையம் ஆர்.பி.நகர் ஷாஜகான் மகன் சையத் ஆரிப்,22; திருப்பாதிரிப்புலியூர் சுப்புராயலு நகர் கலைச்செல்வன் மகன் விக்னேஷ்,18; மற்றும் 17 வயது சிறுவன் ஆகிய மூவரை திருப்பாதிரிப்புலியூர் போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர். இவர்களில், சையத் ஆரிப் மீது ஏற்கனவே பல கொள்ளை வழக்குகள் உள்ளது.
நடுவீரப்பட்டு: சிலம்பிநாதன்பேட்டை, கிழக்கு தெருவை சேர்ந்த பஞ்சன் மகன் விஜய்,24; இவர் மீது கொலை முயற்சி உள்ளிட்ட பல்வேறு வழக்குகள் உள்ளது. இந்நிலையில், கடந்த மாதம் பெண்ணிடம் தகராறு செய்து கைதானர்.
கொள்ளை வழக்கில் கைதான சையத் ஆரிப் மற்றும் அடிதடி வழக்கில் ஈடுபட்டு வந்த விஜய் ஆகியோரின் நடவடிக்கையை தடுக்கும் பொருட்டு, எஸ்.பி., பரிந்துரையை ஏற்று இருவரையும் குண்டர் சட்டத்தில் சிறயைில் அடைக்க கலெக்டர் நேற்று உத்தரவிட்டார்.
இந்த உத்தரவு நகலை, சிறையில் உள்ள இருவரிடம் நேற்று திருப்பாதிரிப்புலியூர் மற்றும் நடுவீரப்பட்டு போலீசார் வழங்கினர்.