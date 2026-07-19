/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ காமராஜர் பிறந்தநாள் விழா
ADDED : ஜூலை 18, 2026 08:28 PM
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சிதம்பரம்: சிதம்பரம் முஸ்தபா பள்ளியில் காமராஜர் பிறந்தநாள் விழா நடந்தது.
பள்ளி தாளாளர் அன்வர் அலி தலைமை தாங்கினார். தலைமை ஆசிரியர் சக்திவேல் முன்னிலை வகித்தார். உதவி தலைமை ஆசிரியர் ஞானவேல் வரவேற்றார்.
மாணவர்களுக்கு பேச்சு போட்டி, கவிதை மற்றும் வினாடி-வினா போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு சிறப்பிடம் பெற்ற மாணவர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன.
கணக்காளர் பவானி, பொறுப்பு அதிகாரி ஜெயசித்ரா உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர்.