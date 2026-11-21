/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/குழந்தையிடம் செயின் திருட்டு
UPDATED : நவ 20, 2026 04:58 PM
ADDED : நவ 20, 2026 04:54 PM
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கடலுார்: கோவில் விழாவில் குழந்தை கழுத்தில் அணிந்திருந்த செயினை திருடிச் சென்ற மர்ம நபரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
கடலுார், முதுநகர் மாலுமியார்பேட்டையைச் சேர்ந்தவர் குறிஞ்சிசெல்வன் மனைவி சந்தியா,27; இவர், தனது இரண்டரை வயது குழந்தையுடன் புதுவண்டிப்பாளையம் முருகர் கோவிலில் கடந்த 15ம் தேதி நடந்த கந்த சஷ்டி விழாவில் பங்கேற்றார். அப்போது, குழந்தை கழுத்தில் அணிந்திருந்த 1 சவரன் செயினை திடீரென காணாமல் போனது. இதன் மதிப்பு 1 லட்சம் ரூபாய் ஆகும்.
இதுகுறித்து சந்தியா அளித்த புகாரின் பேரில் முதுநகர் போலீசார் வழக்கு பதிந்து செயினை திருடிய மர்ம நபரை தேடி வருகின்றனர்.