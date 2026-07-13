ADDED : ஜூலை 13, 2026 03:55 AM
சிதம்பரம்: பயிர் கடன்களை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என ம.ஜ.க., தலைமை செயற்குழு கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
சிதம்பரத்தில் ம.ஜ.க., தலைமை செயற்குழு கூட்டம் நடந்தது. கட்சித் தலைவர் தமிமுன் அன்சாரி தலைமை தாங்கினார். பொதுச் செயலாளர் முகமது நாசர், பொருளாளர் சையது அகமது முன்னிலை வகித்தனர். இணை பொதுச்செயலாளர் தாஜ்தீன் வரவேற்றார்.
மாநில துணை பொதுச்செயலாளர் கலைக்குழு இப்ராகிம் தொகுத்து வழங்கினார். மாவட்ட செயலாளர் லால்பேட்டை ஜாகீர் நன்றி கூறினார்.
கட்சியின் வளர்ச்சி மற்றும் சீர்திருத்தம், உறுப்பினர் சேர்க்கை, மக்களுடன் ம.ஜ.க., செயல் திட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து கலந்தாய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது .
இந்த கூட்டத்தில், மேகதாதுவில் அணை கட்ட அனுமதிக்க கூடாது; புதிதாக இஸ்லாத்துக்கு மாறுபவர்களுக்கு பி.சி.எம்., சான்றிதழ் கிடைக்கும் வகையில் உடனடியாக சட்டசபையில், புதிய சட்டம் இயற்ற வேண்டும்; பயிர் கடன்களை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும்; என்பன உள்ளிட்ட 20 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.