/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ பனை விதைகள் நடும் பணி
ADDED : ஜூலை 13, 2026 04:06 AM
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கடலுார்: குறிஞ்சிப்பாடி, குருவப்பன்பேட்டை ஏரிக்கரையில் விசுவ ஹிந்து பரிஷத் சார்பில் பஜரங்தள் சேவா வாரத்தை முன்னிட்டு பனை விதைகள் நடும் நிகழ்ச்சி நடந்தது.
விசுவ ஹிந்து பரிஷத் மாவட்ட பஜரங்தள் அமைப்பாளர் ஆசைதம்பி, இணை பஜரங்தள் அமைப்பாளர் சதீஷ் தலைமை தாங்கி னர்.
மாநில துணைத் தலைவர் ஞானகுரு, மாநில தர்மயாத்ரா பிரமுக் கார்த்திகேயன், மாவட்ட துணைத் தலைவர் திருநாராயணன், மாவட்ட செயலாளர் சண்முக ஹரிதாசன், பொருளாளர் கிருஷ்ணசாமி, தர்ம பிரசார் அமைப்பாளர் கணேசன், கோரக்ஷா அமைப்பாளர் துரைபாண்டி, தர்மாச்சாரிய சம்பர்க அமைப்பாளர் கார்த்திகானந்தா சரஸ்வதி, பூசாரிகள் அமைப்பாளர் தர்மதுரை, சேவா அமைப்பாளர் நாகராஜன் மற்றும் கிராம மக்கள் கலந்து கொண்டு பனை விதைகளை ஏரிக்கரையில் நட்டு வைத்தனர்.