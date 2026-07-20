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கொள்முதல் நிலைய எழுத்தர் 'சஸ்பெண்ட்' : மாவட்டத்தில் கொள்முதல் பணிகள் பாதிப்பு

கொள்முதல் நிலைய எழுத்தர் 'சஸ்பெண்ட்' : மாவட்டத்தில் கொள்முதல் பணிகள் பாதிப்பு

UPDATED : ஜூலை 20, 2026 06:46 PM

ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:32 PM

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UPDATED : ஜூலை 20, 2026 06:46 PM ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:32 PM

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கடலுார்:வடலுார் அருகே கொள்முதல் நிலை எழுத்தர் 'சஸ்பெண்ட்' செய்யப்பட்டதால், மாவட்டத்தில் உள்ள கொள்முதல் நிலையங்களில் பணிகள் பாதித்தது.

தமிழக உணவுத்துறை அமைச்சர் வெங்கடரமணன் நேற்று முன்தினம் மாவட்டத்தில் பல்வேறு இடங்களில் ஆய்வு மேற்கொண்டார். வடலுார் அடுத்த மருவாய் கிராமத்தில் உள்ள நேரடி கொள்முதல் நிலையத்தில் அமைச்சர் ஆய்வு செய்தபோது, ஏற்கனவே நெல் கொள்முதல் செய்யப்பட்ட பட்டியலில் இருந்த விவசாயிகளின் மொபைல்போன் எண்ணை கொண்டு அமைச்சர் வெங்கடரமணன் விசாரித்தார். அப்போது, ஒரு விவசாயி, ஒரு மூட்டை நெல் விற்பனை செய்வதற்காக கொள்முதல் நிலையத்தில் 50 ரூபாய் லஞ்சம் கொடுத்ததாக தெரிவித்தார்.

அதையே ஆதாரமாகக் கொண்டு அமைச்சர் வெங்கடரமணன் நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட்டார். அதன்பேரில் கலெக்டர் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமார், எழுத்தர் வேல்முருகனை சஸ்பெண்ட் செய்தார்.

இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, மாவட்டத்தில் உள்ள கொள்முதல் நிலைய எழுத்தர்கள் நேற்று காலை 11:30 மணியளவில், கடலுார் தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிப கழக மண்டல மேலாளர் அலுவலகம் முன்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

அதில், மருவாய் கிராமத்தில் 'சஸ்பெண்ட்' செய்யப்பட்ட கொள்முதல் நிலைய எழுத்தர் வேல்முருகனை மீண்டும் பணியில் சேர்ப்பது. அரசியல்வாதிகள், அதிகாரிகள் தலையீட்டை தடுக்க வேண்டும். கொள்முதல் நிலையத்திற்கு தேவையான தார்பாய் உள்ளிட்ட உபகரணங்களை தரமாக வழங்க வேண்டும். அதிகாரிகள் பாரபட்சமின்றி அனைத்து கொள்முதல் நிலையங்களுக்கும் லாரிகளை அனுப்பி நெல்லை ஏற்றிச் செல்ல வேண்டும். இயற்கை இடர்பாடுகளால் ஏற்படும் இழப்புக்கான எந்த தொகையையும் எங்களிடம் வசூலிக்கக்கூடாது. நெல் மூட்டைகளை ஏற்ற வரும் வாகன ஒப்பந்ததாரர்களை முறைபடுத்துவது உட்பட பல கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி போராட்டம் நடந்தது.

தகவலறிந்த, மண்டல மேலாளர் பன்னீர்செல்வம், அனைத்து கோரிக்கைளையும் பரிந்துரை செய்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என வாய்மொழி உத்தரவாக தெரிவித்தார். அதையேற்று, பகல் 2:00 மணியளவில் அனைவரும் கலைந்து சென்றனர். கொள்முதல் நிலைய எழுத்தர்களின் போராட்டத்தால், மாவட்டத்தில் கொள்முதல் பணிகள் நேற்று பாதிக்கப்பட்டது.

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