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ஜாமினில் வந்தவர் மீண்டும் கைது

ஜாமினில் வந்தவர் மீண்டும் கைது

UPDATED : அக் 16, 2026 10:50 PM

ADDED : அக் 16, 2026 10:48 PM

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UPDATED : அக் 16, 2026 10:50 PM ADDED : அக் 16, 2026 10:48 PM

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வடலுார்: கொலை முயற்சி வழக்கில் ஜாமினில் வந்தவர் மீண்டும் கைது செயயப்பட்டார்.

வடலூர், பார்வதிபுரத்தை சேர்ந்தவர் ராஜசேகர் மகன் பரஞ்சோதி,25; கொலை முயற்சி வழக்கில், ஜாமினில் வெளியே வந்த இவர், வழக்கு விசாரணைக்கு கோர்ட்டில் ஆஜராகாமல் தலைமறைவானதால், நீதிபதி பிடியாணை பிறப்பித்தார்.

அதன்பேரில், தலைமறைவாக இருந்த பரஞ்சோதியை வடலூர் போலீசார் கைது செய்து கோர்ட்டில் ஆஜர்படுத்தினர்.

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