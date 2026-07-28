கல்யாண் ஸ்பெஷாலிட்டி மருத்துவமனையில் உடல் பருமன் பிரச்னைக்கு தீர்வு
கல்யாண் ஸ்பெஷாலிட்டி மருத்துவமனையில் உடல் பருமன் பிரச்னைக்கு தீர்வு
UPDATED : ஜூலை 28, 2026 06:15 PM
ADDED : ஜூலை 28, 2026 06:02 PM
'உடல் பருமன் பிரச்னைக்கு கடலுார் கல்யாண் ஸ்பெஷாலிட்டி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது' என, அந்த மருத்துவமனையின் இருதய நோய் நிபுணர் கல்யாணராமன் கூறினார்.
இதுகுறித்து அவர் கூறியதாவது: உடல் பருமன் என்பது உலகத்தையே அச்சுறுத்தும் பெரும் சுகாதார பிரச்னையாக மாறியுள்ளது. தற்போது, இப்பிரச்னைக்கு தீர்வு காணும் வகையில் நவீன மருத்துவ உலகில் மருந்து (ஊசி) உள்ளது. நாம் சாப்பிட்டதும் வயிறு நிறைந்து விட்டது என்ற உணர்வை மூளைக்கு இந்த மருந்து தெரிவிக்கிறது. இதனால் அடிக்கடி பசி ஏற்படுவது குறைகிறது. உணவை வயிறு செரிக்கும் வேகத்தை குறைக்கிறது. இதனால் நீண்ட நேரம் வயிறு நிறைந்திருப்பது போன்ற உணர்வு ஏற்படுகிறது.
நாம் குறைவான அளவு உணவையே உட்கொள்கிறோம். இந்த மருந்தை டாக்டர்களின் ஆலோசனை மற்றும் மேற்பார்வையில் மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும். உடல் பருமனால் நீரிழிவு நோய், உயர் ரத்த அழுத்தம் போன்ற பாதிப்பு உள்ளவர்களுக்கு இந்த மருந்து பயனுள்ளதாக அமையும்.
இதில், வாந்தி, வயிற்று போக்கு போன்ற பக்க விளைவுகள் ஏற்படும். அதனால் மருத்துவர்களின் ஆலோசனைப்படி இந்த மருந்தை ரத்த பரிசோதனைக்கு பிறகே பயன்படுத்தலாம். இதுதவிர இம்மருந்தின் பயன்பாட்டிற்கு பின் உணவு கட்டுப்பாடு இல்லாவிட்டால் உடல் எடை மீண்டும் அதிகரிக்கும். ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறை மாற்றங்களுக்கு இது கூடுதலாக உதவும் ஒரு கருவியாக மட்டுமே இருக்கும். ஒரு நாளைக்கு, 4 முதல், 5 முறை சிறிய அளவில் உணவு சாப்பிடுவது நல்லது. மெதுவாக மென்று சாப்பிட வேண்டும். 10 சதவீதம் வயிறு நிறைந்து விட்டது என்று தோன்றியதும் சாப்பிடுவதை நிறுத்தி விட வேண்டும்.
முட்டை, வேக வைத்த கோழி, இறைச்சி, மீன், பயிறு வகைகள், சுண்டல், பன்னீர், சோயா போன்ற புரதச்சத்து நிறைந்த உணவுகள், மலச்சிக்கலை தவிர்க்கும் வகையில் பச்சை இலை காய்கறிகள், சிறுதானியங்கள் போன்ற நார்ச்சத்து உணவுகள் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். உடல் வறட்சியை தடுக்க தினமும் 2 முதல், 3 லிட்டர் தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும். அதிக கொழுப்பு உள்ள உணவுகளான பொறித்த சமோசா, வடை மற்றும் நெய், வெண்ணெய் அதிகம் உள்ள உணவுகளை தவிர்க்க வேண்டும்.
சரக்கரை, இனிப்பு, சோடா பானங்கள், கேக் மற்றும் அதிக இனிப்பான பழச்சாறுகளை குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.
மிளகாய், மசாலா அதிகமுள்ள உணவுகள் நெஞ்சு எரிச்சலை ஏற்படுத்தும். இதனை தவிர்க்க வேண்டும். தினசரி உடற்பயிற்சி, குறைந்த பட்சம் 30 நிமிடம் வேகமான நடைபயிற்சி, யோகாசனங்களை மேற்கொள்வதன் மூலமாக உடல் எடையை விரும்பிய நிலைக்கு கொண்டு வர முடியும். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.