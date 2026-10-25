/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/கொள்ளிடம் கூட்டு குடிநீர் பைப்பில் திடீர் உடைப்பு
UPDATED : அக் 24, 2026 01:10 AM
ADDED : அக் 24, 2026 01:07 AM
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கடலுார்: கடலுார் இம்பீரியல் சாலையில் கொள்ளிடம் கூட்டு குடிநீர் திட்ட பைப்பில் உடைப்பு ஏற்பட்டதால் குடிநீர் வீணாக வழிந்தோடியது.
கடலுார் மாநகர மக்களுக்கு கொள்ளிடம் கூட்டு குடிநீர் திட்டம் மூலமாகவும் மற்றும் திருவந்திபுரம், கேப்பர் மலை நீரேற்று நிலையங்களில் இருந்தும் குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்படுகிறது. இந்நிலையில், கடலுார் இம்பீரியல் சாலையில் அரசு அச்சகம் அருகில் உள்ள கொள்ளிடம் கூட்டு குடிநீர் திட்ட பைப்பில் நேற்று காலை திடீரென உடைப்பு ஏற்பட்டு, 10 அடி உயரத்திற்கு குடிநீர் பீறியிட்டு வெளியேறி வீணாக வழிந்தோடியது.
தகவலறிந்த சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து, குடிநீர் விநியோகத்தை நிறுத்தி விட்டு உடைந்த குடிநீர் பைப்பை சரி செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டனர்.