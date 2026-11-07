/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/நாளை மறுநாள் முதல் கமிட்டிகள் இயங்கும்
UPDATED : நவ 07, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 06, 2026 10:14 PM
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விருத்தாசலம்: விருத்தாசலம் மார்க்கெட் கமிட்டி கண்காணிப்பாளர் குணசேகரன் விடுத்துள்ள அறிக்கை:
விருத்தாசலம் மார்க்கெட் கமிட்டியில் வணிகர்கள் போராட்டம் முடிவுக்கு வந்தது. இ–நாம் 2.0வில் விலை போடவும், விவசாயிகளுக்கு நேரடியாக பணம் செலுத்தவும் சம்மதம் தெரிவித்துள்ளனர்.
எனவே, வரும் 9ம் தேதி முதல், மார்க்கெட் கமிட்டி வழக்கம்போல இயங்கும். விளைபொருட்களை எடுத்து வரும் விவசாயிகள், தங்களது வங்கிக்கணக்கு நகல், ஆதார் நகல், மொபைல் எண்ணுடன் வர வேண்டும்.
இதற்காக, அலுவலக நேரத்தில் விவசாயிகள் வந்து, தங்களது தகவல்களை பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும்.