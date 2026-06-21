/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ மின்னணு ஓட்டுப்பதிவு இயந்திரங்கள் சரிபார்ப்பு
ADDED : ஜூலை 30, 2026 12:54 AM
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விருத்தாசலம்: விருத்தாசலம் சேமிப்பு கிடங்கில், மாவட்டத்திலுள்ள கடலுார் மாநகராட்சி, 6 நகராட்சி, 14 பேரூராட்சிகளில் நடக்கும் நகர்ப்புற தேர்தலுக்கான மின்னணு ஓட்டுப்பதிவு இயந்திரங்கள் பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த மின்னணு ஓட்டுப்பதிவு இயந்திரங்கள் சரிபார்க்கும் பணி நேற்று துவங்கியது.
பெல் ் நிறுவன பொறியாளர் மகேந்திர கவுரவ் மின்னணு ஓட்டுப்பதிவு இயந்திரங்களை பரிசோதனை செய்து, அதனை கையாள்வது குறித்து மாநகராட்சி, நகராட்சி, பேரூராட்சி அதிகாரிகளுக்கு செயல் விளக்கம் அளித்தார்.
இதில், 1,350 மின்னணு ஓட்டுப்பதிவு இயந்திரங்கள், 1,210 கண்ட்ரோல் யூனிட் இயந்திரங்கள் உட்பட 2,560 இயந்திரங்கள் பரிசோதனை செய்யப் பட உள்ளன.