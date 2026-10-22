/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/வாலிபரை தாக்கியவருக்கு வலை
UPDATED : அக் 16, 2026 06:50 PM
ADDED : அக் 16, 2026 06:46 PM
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விருத்தாசலம்: முன்விரோதம் காரணமாக வாலிபரை தாக்கியவரை போலீசார் தேடிவருகின்றனர்.
விருத்தாசலம் அடுத்த தே.கோபுராபுரம் கிராமத்தை சேர்ந்தவர்கள் கலியன் மகன் ராஜா,40. சுப்ரமணியன் மகன் சண்முகம்.
உறவினர்களான இவர்களுக்குள் முன்விரோதம் உள்ளது. இதன்காரணமாக கடந்த 13ம் தேதி இவர்களுக்குள் மீண்டும் மோதல் ஏற்பட்டது.
இதில், ஆத்திரமடைந்த சண்முகம், ராஜாவை திட்டி தாக்கி, கொலைமிரட்டல் விடுத்தார்.
இதுகுறித்த புகாரின் பேரில், விருத்தாசலம் போலீசார் வழக்கு பதிந்து, சண்முகத்தை தேடிவருகின்றனர்.