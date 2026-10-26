/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/கஞ்சா விற்ற 3 பேர் கைது
ADDED : அக் 26, 2026 01:59 AM
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பாப்பிரெட்டிப்பட்டி: பொம்மிடி அடுத்த கொப்பகரை மின்வாரிய அலுவலகம் பகுதியில் நேற்று மாலை பொம்மிடி எஸ்.ஐ., ஜீவானந்தம் மற்றும் போலீசார் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர். அப்போது போலீசாரை கண்டதும், தப்பியோட முயன்ற, 3 பேரை பிடித்து விசாரணை நடத்தினர்.
அவர்கள் கொப்பக்கரையை சேர்ந்த கூலித்தொழிலாளிகள் சிதம்பரம், 40, செல்வகணபதி, 26, சேலம் மாவட்டம் காடையாம்பட்டி அடுத்த கண்ணபாடியை சேர்ந்த சந்தோஷ், 22, என தெரிந்தது. சிதம்பரம், 50 கிராம் கஞ்சாவை விற்பனை செய்ய வைத்திருந்ததை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர். இதையடுத்து மூவரையும், போலீசார் கைது செய்தனர்.