/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/ மாவட்ட எறிபந்து போட்டி: ஸ்டான்லி பள்ளி தேர்வு
ADDED : ஆக 14, 2026 04:47 AM
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பாப்பிரெட்டிப்பட்டி: பாப்பிரெட்டிப்பட்டி, சரக அளவிலான எறிபந்து போட்டியில், ஸ்டான்லி மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவ, மாணவியர் கலந்து கொண்டனர்.
வயது வரம்பு அடிப்படையில் நடந்த இப்-போட்டியில், 14 வயது மற்றும் 17 வயதிற்கு உட்பட்ட மாண-வர்கள் முதலிடம் பெற்று வெற்றி பெற்றுள்ளனர். வெற்றி பெற்ற மாணவர்களையும், பயிற்சி அளித்த உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள் சத்-யராஜ், சரண் மற்றும் ஸ்ரீவர்த்தினி ஆகியோரை, பள்ளியின் தாளாளர் முருகேசன், செயலாளர் பிருஆனந்த்பிரகாஷ் மற்றும் ஆசிரியர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்தனர்.மேலும், இப்போட்டியில் முதலிடம் பிடித்து வெற்றி பெற்ற மாணவர்கள், மாவட்ட அளவிலான போட்டிக்கு தகுதி பெற்றுள்-ளனர், என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.