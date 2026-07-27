/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/கார்கில் வெற்றி தினம் கொண்டாட்டம்
ADDED : ஜூலை 27, 2026 01:16 AM
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தர்மபுரி: கடந்த, 1999ல் பாகிஸ்தானுடன் நடந்த கார்கில் போரில் இந்-தியா வெற்றி பெற்றது. இதன் வெற்றி தினம் ஆண்டுதோறும் ஜூலை, 26ம் தேதி கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. கார்கில் போரில் உயிர்த் தியாகம் செய்த ராணுவ வீரர்களை நினைவு கூரும் வகையிலும், உயிரோடு இருக்கும் கார்கில் போர் வீரர்க-ளுக்கு மரியாதை செலுத்தும் வகையிலும், 27வது ஆண்டாக நேற்று கார்கில் வெற்றி தினம் கொண்டாடப்பட்டது.
இதையொட்டி, தர்மபுரி பழைய கலெக்டர் அலுவலகம் பின்-புறம் அமைந்துள்ள முன்னாள் படை வீரர்கள் கூட்டமைப்பு அலு-வலகத்தில் நிகழ்ச்சி நடந்தது. இதில், முன்னாள் ராணுவ வீரர்கள் கார்கில் போரில் வீரமரணமடைந்த இந்திய வீரர்களின் நினைவாக மலர் வளையம் வைத்து மரியாதை செலுத்தினர். தொடர்ந்து, 2 நிமிடம் மவுன அஞ்சலி செலுத்தினர்.