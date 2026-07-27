/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/ஏரி சீரமைப்பு பணி
ADDED : ஜூலை 27, 2026 01:17 AM
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பாப்பிரெட்டிப்பட்டி: தர்மபுரி மாவட்டம் கடத்துாரிலுள்ள பசுமை பாதை அறக்கட்-டளை தலைவர் அனுமந்தன் தலைமையில், கடத்துார் ஏரி சீர-மைப்பு மற்றும் 5 ஆயிரம் மரக்கன்றுகள் நடும் தொடக்க விழா நேற்று நடந்தது.
பேரூராட்சி தலைவர் மணி, பாப்பிரெட்டிப்-பட்டி தாசில்தார் பார்வதி, ஓய்வு பெற்ற தமிழாசிரியர்கள் மகா-லிங்கம், மலர்வண்ணன் உள்ளிட்டோர் முன்னிலை வகித்தனர். செயலாளர் விஜயகுமார் வரவேற்றார். ஏரி கரை சீரமைப்பு மற்றும் மரக்கன்றுகள் நடும் பணியை கார்த்திகேயன் தொடங்கி வைத்து பேசினார். நிகழ்ச்சியில், பசுமை பாதை அறக்கட்டளை உறுப்பி-னர்கள் சக்திவேல், நுாலகர் சரவணன் உள்ளிட்ட
தன்னார்வலர்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர்.