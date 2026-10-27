/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/ அரூரில் சாரல்மழை
ADDED : செப் 29, 2026 06:41 AM
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அரூர்; தர்மபுரி மாவட்டம், அரூர் மற்றும் சுற்று வட்டா-ரத்தில், நேற்று பகல், 12:00 மணி வரை வெயில் அடித்த நிலையில், அதன்பின், வானம் மேகமூட்-டத்துடன் காணப்பட்டது.
தொடர்ந்து, மதியம், 2:00 முதல், 3:00 மணி வரை பரவலாக விட்டு விட்டு சாரல்மழை பெய்தது. இதனால் குளிர்ச்சியான சீதோஷ்ண நிலை நிலவியது. கடும் வெயிலால் அவதிப்பட்டு வந்த நிலையில், கனமழையை எதிர்பார்த்திருந்த விவசாயிகளும், பொதுமக்-களும், நேற்று பெய்த சாரல்மழையால் ஏமாற்றமடைந்தனர்.