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அரூரில் சாரல்மழை

அரூரில் சாரல்மழை

ADDED : செப் 29, 2026 06:41 AM

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ADDED : செப் 29, 2026 06:41 AM

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அரூர்; தர்மபுரி மாவட்டம், அரூர் மற்றும் சுற்று வட்டா-ரத்தில், நேற்று பகல், 12:00 மணி வரை வெயில் அடித்த நிலையில், அதன்பின், வானம் மேகமூட்-டத்துடன் காணப்பட்டது.

தொடர்ந்து, மதியம், 2:00 முதல், 3:00 மணி வரை பரவலாக விட்டு விட்டு சாரல்மழை பெய்தது. இதனால் குளிர்ச்சியான சீதோஷ்ண நிலை நிலவியது. கடும் வெயிலால் அவதிப்பட்டு வந்த நிலையில், கனமழையை எதிர்பார்த்திருந்த விவசாயிகளும், பொதுமக்-களும், நேற்று பெய்த சாரல்மழையால் ஏமாற்றமடைந்தனர்.

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