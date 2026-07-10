/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/ விவசாயி வீட்டில் ரூ.1.28 லட்சம் திருட்டு
ADDED : ஜூலை 10, 2026 04:46 AM
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அரூர்:தர்மபுரி
மாவட்டம், அரூர் அடுத்த ரங்கன்வலசையை சேர்ந்தவர் சேட்டு, 60,
விவசாயி; இவருக்கு இரண்டு மகன்கள் உள்ளனர்.
இருவருக்கும்
திருமணமாகி விட்டது. சேட்டு கடந்த, 5ம் தேதி காலை, 11:00 மணிக்கு
மந்திகுளாம்பட்டி சென்று விட்டு, மதியம், 2:00 மணிக்கு வீட்டிற்கு
வந்தார். அப்போது, வீட்டில் இருந்த பீரோ திறந்து கிடந்ததுடன்,
அதிலிருந்த, 1.28 லட்சம் ரூபாய் திருடு போனது கண்டு
அதிர்ச்சியடைந்தார். புகார் படி, கோட்டப்பட்டி போலீசார்
விசாரிக்கின்றனர்.