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விவசாயி வீட்டில் ரூ.1.28 லட்சம் திருட்டு

விவசாயி வீட்டில் ரூ.1.28 லட்சம் திருட்டு

ADDED : ஜூலை 10, 2026 04:46 AM

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ADDED : ஜூலை 10, 2026 04:46 AM

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அரூர்:தர்மபுரி மாவட்டம், அரூர் அடுத்த ரங்கன்வலசையை சேர்ந்தவர் சேட்டு, 60, விவசாயி; இவருக்கு இரண்டு மகன்கள் உள்ளனர்.

இருவருக்கும் திருமணமாகி விட்டது. சேட்டு கடந்த, 5ம் தேதி காலை, 11:00 மணிக்கு மந்திகுளாம்பட்டி சென்று விட்டு, மதியம், 2:00 மணிக்கு வீட்டிற்கு வந்தார். அப்போது, வீட்டில் இருந்த பீரோ திறந்து கிடந்ததுடன், அதிலிருந்த, 1.28 லட்சம் ரூபாய் திருடு போனது கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தார். புகார் படி, கோட்டப்பட்டி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

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