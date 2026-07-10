தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/ஒகேனக்கல்லில் நீர்வரத்து 500 கன அடியாக அதிகரிப்பு

ஒகேனக்கல்லில் நீர்வரத்து 500 கன அடியாக அதிகரிப்பு

ஒகேனக்கல்லில் நீர்வரத்து 500 கன அடியாக அதிகரிப்பு

ADDED : ஜூலை 10, 2026 04:49 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 10, 2026 04:49 AM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

பென்னாகரம்: கர்நாடக மற்றும் காவிரி நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் கடும் வறட்சியால், ஒகேனக்கல் காவிரியாற்றில் நீர்வரத்து கடுமையாக சரிந்துள்ளது. இதனால், அங்குள்ள அருவிகளில் நீர்வரத்து குறைந்து

ஐந்தருவி, ஐவர்பாணி உள்ளிட்ட அருவிகள் வறண்டு காணப்படுகிறது. இந்நிலையில், கர்நாடக அணைகளில் இருந்து குடிநீருக்காக திறக்கப்பட்ட நீரால், ஒகேனக்கல்லில் நீர்வரத்து சற்று அதிகரித்துள்ளது. தமிழக எல்லையான பிலிகுண்டுலுவில் கடந்த, 15 நாட்களாக வினாடிக்கு, 150 கன அடியாக இருந்த நீர்வரத்து நேற்று மாலை, 5:00 மணிக்கு, 500 கன அடியாக அதிகரித்துள்ளது.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us