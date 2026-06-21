/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/அரசு பள்ளி மாணவர்கள் மூன்று பேர் மாயம்
UPDATED : அக் 07, 2026 03:23 AM
ADDED : அக் 06, 2026 06:15 PM
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பாலக்கோடு: பாலக்கோடு அரசு பள்ளியை சேர்ந்த, 10ம் வகுப்பு மாணவர்கள் மூவர் மாயமாகினர்.
தர்மபுரி மாவட்டம், பாலக்கோட்டிலுள்ள அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் காலாண்டு தேர்வு முடிந்து, 9 நாள் விடுமுறைக்கு பின், நேற்று முன்தினம் திறக்கப்பட்டது. இங்கு, 15 வயதுடைய அண்ணாநகரை சேர்ந்த சுதாகர், எர்ரனஹள்ளியை சேர்ந்த கவிசாஸ், பனங்காடு கிராமத்தை சேர்ந்த கோகுலவர்சன் ஆகிய மூவரும், 10ம் வகுப்பு படித்து வந்தனர்.
நேற்று முன்தினம் மாலை, 5:10 மணிக்கு பள்ளியில் இருந்து வெளியே சென்றனர். மாலை, 6:00 மணிக்கு பாலக்கோடு பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே நடந்து சென்றவர்கள் மாயமாகினர். பாலக்கோடு போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.