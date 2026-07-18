/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/ குட்கா கடத்திய இருவர் கைது
ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:32 AM
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தர்மபுரி; தர்மபுரி டவுன் போலீஸ் ஸ்டேஷன் எஸ்.ஐ., சுந்-தரமூர்த்தி தலைமையிலான போலீசார் நேற்று மாலை, 3:00 மணிக்கு பழைய தர்மபுரி அருகே, தேசிய நெடுஞ்சாலையில் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது, அவ்வழியாக வந்த சுசூகி பிரிஜா காரை நிறுத்தி சோதனை செய்தனர்.
அதில், 250 கிலோ எடைகொண்ட, 1.02 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான குட்கா பொருட்கள் இருந்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து காரில் வந்த ராஜஸ்தான் மாநிலத்தை சேர்ந்த தேஜாராம், 25, லக்ஷ்மன் பூரி, 24, ஆகிய இருவரையும் கைது செய்து, குட்கா பொருட்கள் மற்றும் கடத்தலுக்கு பயன்படுத்திய காரை பறிமுதல் செய்தனர்.