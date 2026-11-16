/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/ வாக்காளர் தின விழிப்புணர்வு மாணவர்களுக்கு போட்டி
ADDED : நவ 15, 2026 01:24 AM
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அரூர்: தர்மபுரி மாவட்டம், அரூர் அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில், இந்திய தேர்தல் ஆணையம் மற்றும் வாக்காளர் கல்விக் குழுக்கள் சார்பில், வாக்காளர் தினவிழா வினாடி - வினா மற்றும் கட்டுரை போட்டிகள் நடந்தது.
பள்ளி தலைமையாசிரியர் காசிநாதன் தலைமை வகித்தார். ஒருங்கிணைப்பாளர் ஆதிமூலம், ஆசிரியர்கள் பழனிதுரை, கமலநாதன், கலை, அருள்மொழி தேவி ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர். இதில், வெற்றி பெற்ற மாணவர்கள் சுமன், நகுலன், சஞ்சய் ஆகியோருக்கு, தலைமையாசிரியர் காசிநாதன் பரிசு வழங்கி பாராட்டினார்.