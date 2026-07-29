விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம்

ADDED : ஜூலை 28, 2026 09:52 PM
ஒட்டன்சத்திரம், ஜூலை 29
தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கம், உழவர் உழைப்பாளர் கட்சி, ரெட்டியார்சத்திரம் ஒன்றிய சுற்றுச்சூழல், விவசாயம், குடிநீர் பாதுகாப்பு குழு சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் ஸ்ரீராமபுரத்தில் நடந்தது. தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்க மாவட்ட பொருளாளர் தயாளன் தலைமை வகித்தார்.
ஆர்ப்பாட்டத்தில் மோர் மிளகாய் உற்பத்தியால் 30க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் விவசாயம், குடிநீர் பாதிக்கப்பட்டு உள்ளது. எனவே மோர் மிளகாய் உற்பத்திக்கு தடை விதித்து பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு இழப்பீடு, 30 கிராம மக்களுக்கு குடிநீர், மருத்துவம் உள்ளிட்ட அடிப்படை தேவைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் என வலியுறுத்தினர்.
மாநில பொருளாளர் பெருமாள், உழவர் உழைப்பாளர் கட்சி மாநில தலைவர் செல்லமுத்து, த.வி.ச., மாவட்ட தலைவர் பெருமாள், மாவட்ட செயலாளர் ராமசாமி, உ.உ.க., மாவட்ட தலைவர் மணிவேல் கோரிக்கையை வலியுறுத்தி பேசினர். சுற்றுச்சூழல் குடிநீர் பாதுகாப்பு குழு நிர்வாகி மணிமாறன் நன்றி கூறினார்.