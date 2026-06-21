பழனி மடம் நில மோசடி வழக்கில் கைதான 4 பேர் சிறையில் அடைப்பு
பழனி மடம் நில மோசடி வழக்கில் கைதான 4 பேர் சிறையில் அடைப்பு
ADDED : ஜூலை 29, 2026 11:26 PM
திண்டுக்கல்: பழனி தண்டபாணி சுவாமி மடத்துக்கு சொந்தமான நிலத்தை, மோசடியாக பத்திரப்பதிவு செய்த வழக்கில், அறக்கட்டளை நிர்வாகி முருகதாஸ், 56, உட்பட நான்கு பேரை, சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் நேற்று கைது செய்தனர்.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், பழனி தண்டபாணி சுவாமி மடத்திற்கு சொந்தமான, 100 கோடி ரூபாய் மதிப்பு நிலம், ஜூலை 6ல் நீதிமன்ற உத்தரவை மீறி, போலி ஆவணங்கள் மூலம் தனிநபர்களுக்கு, 2 கோடி ரூபாய்க்கு மோசடியாக பத்திரப்பதிவு செய்யப்பட்டது.
புகாரில், சார் - பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன், அறக்கட்டளை நிர்வாகி உட்பட மேலும் சிலர் மீது, 5 பிரிவுகளில் வழக்கு பதிந்து விசாரணை நடந்தது.
தொடர்ந்து, கோவில் அதிகாரிகள், வருவாய்த்துறை உட்பட, 80க்கும் மேற்பட்டவர்களிடம் எஸ்.பி., சஜிதா, டி.எஸ்.பி., அஜய்தங்கம் விசாரணை நடத்தி ஆவணங்கள், சாட்சிகளை குறியீடு செய்தனர்.
இந்நிலையில், 4 தனி ப்படையினர் தனித்தனி குழுக்களாக பிரிந்து சென்று, போலி ஆவணம் தயாரித்து நிலத்தை விற்பனை செய்த விழுப்புரம் மாவட்டம், சாலாமேடு காமராஜர் நகரை சேர்ந்த அறக்கட்டளை நிர்வாகி முருகதாஸ்.
நிலத்தை வாங்கிய வெள்ளைத்துரை, 60, சேதுபதி, 55, மோசடிக்கு உடந்தையாக இருந்து பத்திரம் தயார் செய்து கொடுத்த பழனி கவுண்டன்குளத்தை சேர்ந்த வழக்கறிஞர் அன்வர்தீன், 65, ஆகிய நால்வரை நேற்று கைது செய்தன ர்.
தொடர்ந்து அவர்களை மருத்துவ பரிசோதனைக்கு பின், திண்டுக்கல் மாவட்ட நீதிமன்ற முதலாம் மாஜிஸ்திரேட் முன்னிலையில் ஆஜர்படுத்தினர்.
அவர்கள் நால்வரையும் ஆக., 12 வரை நீதிமன்ற காவலில் வைக்க, நீதிபதி பாக்கியராஜ் உத்தர விட்டார்.
இதையடுத்து, நால்வரும் மதுரை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.
இவ்வழக்கில் தலைமறைவாக உள்ள ஒட்டன்சத்திரத்தை சேர்ந்த நில புரோக்கரும் பத்திர எழுத்தருமான ஜெயபிரகாஷ் உட்பட மேலும் சிலரை போலீசார் தேடுகின்றனர்.
இதற்கிடையில் இம்மோ சடி பத்திரப்பதிவில் 'சஸ்பெண்ட ் ' செய்யப்பட்ட சார் - பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன், மூன்றாவது நாளாக திண்டுக்கல் சி.பி.சி.ஐ.டி., அலுவலகத்தில், நேற்று காலை விசாரணைக்கு ஆஜரானார். அவரிடம் மாலை வரை, எஸ்.பி., சஜிதா, டி.எஸ்.பி., அஜய்தங்கம் விசாரணை நடத்தினர்.
இதற்கி டையே, பழனி மடத்துக்கு சொந்தமான நிலம் பத்திரப்பதிவு செய்யப்பட்ட ஜூலை 6ல், பழனி நகர் பகுதியில் உள்ள, 55 சென்ட் அரசு புறம்போக்கு நிலத்தை, நெய்க்காரப்பட்டியை சேர்ந்த தந்தை, மகனுக்கு தான பத்திரமாகவும், அதே இடத்தை மற்றொரு தனி நபருக்கு விற்பனை பத்திரமாகவும் ஒரே தேதியில், சார் - பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன் பதிவு செய்து கொடுத்துள்ளார்.
இந்த தகவல் நேற்று வெளியானது. இது, ஜஸ்டின் மணிகண்டனுக்கு மேலும் சிக்கலை ஏற்படுத்தியுள்ளது.